Cambia il divano e lo lascia ai cassonetti: beccato e sanzionato

Si è preso la briga di portare con sè il suo vecchio divano oramai da smaltire, ma anziché portarlo alla vicina isola ecologica ha ben pensato di abbandonarlo ai cassonetti. Peccato che proprio in quell'area fossero installate le fototrappole del Nucleo Operativo Ambientale della Polizia Locale di Crotone, che hanno ripreso l'intera scena.

Il soggetto è stato così facilmente identificato e sanzionato, ed è stato anche costretto a tornare sul posto a recuperare il divano, che dovrà ora essere smaltito in maniera corretta. Le attività contro l'abbandono indiscriminato di ingombranti prosegue in tutta la città, sia con le fototrappole che con appositi servizi di controllo in borghese.