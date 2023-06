Incidente in galleria sulla Ss106: coinvolte tre auto, sei feriti finiscono in ospedale

Sei persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto tre auto, una Fiat Grande Punto, una Lancia Y ed una Fiat 500L.

Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, poco dopo le quattro e mezza, sulla Statale 106 Var/A, all’interno della galleria Piscopio, in direzione di Soverato.

Sul posto sono intervenute le Squadre dei Vigili del fuoco giunte sia dalla sede centrale del comando di Catanzaro che dal distaccamento di Soverato.

I feriti, soccorsi ed affidati alle cure dei sanitari del Suem118, sono stati tutti trasportati negli ospedali del capoluogo di regione e di Soverato anche con l’impiego dell’elisoccorso.

I pompieri hanno poi messo in sicurezza il sito e le vetture mentre sul luogo dell’incidente sono stati presenti gli uomini della polizia stradale e di carabinieri per gli adempimenti di competenza ed il personale tecnico dell’Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

A coordinare le operazioni di soccorso il capo squadra dei Vigilfuoco Francesco Ferragina. Sul posto anche il funzionario dei Vvf Adamo Lamonica ed il Capo Turno Provinciale Cre Antonio Benincasa.