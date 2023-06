Spari contro il distributore Eni di Isola Capo Rizzuto, Individuato presunto autore

Il 16 aprile scorso, nelle prime ore della mattinata, erano stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco contro il distributore di carburante Eni di Isola di Capo Rizzuto.

L’episodio, che non aveva provocato grossi danni alla struttura, colpita solo nella zona della tettoia, aveva comunque suscitato preoccupazione e timore negli abitanti della zona, per le particolari modalità in cui era avvenuto il fatti, tra le ultime ore della notte e la primissima mattinata.

Gli accertamenti svolti immediatamente, e proseguiti nelle settimane successive, dai carabinieri della Tenenza locale, hanno portato oggi ad individuare il presunto responsabile del gesto, immortalato parzialmente da alcune telecamere di videosorveglianza.

Nelle immagini si vede infatti l’uomo, poi identificato in un giovane isolitano, M.F. le sue iniziali, che si sarebbe avvicinato e sparato alcuni colpi con un fucile in direzione della tettoia del distributore, nella quale sono rimaste poi le tracce dell’accaduto.

L’Autorità Giudiziaria, configurando i reati di sparo in luogo pubblico, danneggiamento aggravato e violenza privata aggravata, ha emesso nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma, che è stata eseguita nella mattinata di oggi dagli stessi militari. Sono ancora in corso ulteriori accertamenti.