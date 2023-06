Terremoto nel cosentino, scossa di 3.3 a Corigliano. Sindaco: nessuna criticità

Alle 11.15 di questa mattina l'istituto nazionale di geologia ha registrato una scossa di magnitudo 3,3 con epicentro ad 8 km a nord di Corigliano, e ad una profondità di 10 chilometri. La scossa è stata avvertita anche in alcuni comuni limitrofi. Alle 4:43 di questa mattina, inoltre, e sempre nella stessa zona, è stata annotata una prima scossa di magnitudo di 2.2.

“Con la Protezione Civile Comunale siamo già sui luoghi dove è stato maggiormente percepito per accertarci che non ci siano criticità - ha dichiarato il sindaco Flavio Stasi - soprattutto sui luoghi che abbiamo già segnalato o sui fabbricati sui quali abbiamo già emesso ordinanze di messa in sicurezza. Ovviamente questo è un messaggio di sicurezza, al momento non si registrano criticità”.

L’amministrazione ricorda che per le segnalazioni di emergenza bisogna chiamare i numeri appositi, con particolare riferimento al 115 per i Vigili del Fuoco o il 118 per eventuali emergenze sanitarie. Per segnalare criticità alla Protezione Civile Comunale è stato attivato il numero 0983 5491654.