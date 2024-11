Terremoto, forte scossa avvertita anche nella città di Corigliano-Rossano

Anche nella città di Corigliano-Rossano, alle ore 00:54, è stata avvertita una forte scossa di terremoto, di magnitudo 4.2 della Scala Mercalli con epicentro nel comune di Mangone in Provincia di Cosenza, in cui si sono vissuti momenti di grande paura nell'intera popolazione.

Molte famiglie, dopo la forte scossa sismica, sono scesi in strada e nelle piazze abbandonando le proprie abitazioni. Per fortuna non si sono registrati danni né a cose né a persone.

La macchina comunale di Corigliano-Rossano, fin da subito, si è messa in moto per monitorare, con uomini e mezzi, l'intero territorio di competenza per verificare eventuali danni agli edifici scolastici e non solo.