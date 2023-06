Montalto Uffugo, a fuoco deposito di mobili: ancora al lavoro i Vigili del Fuoco

Un vasto ed esteso incendio sta tenendo i Vigili del Fuoco impegnati da diverse ore a Montalto Uffugo, dove ha preso fuoco un capannone adibito a magazzino di mobilio. L'incendio sarebbe divampato attorno all'ora di pranzo e non è stato ancora spento completamente.

Sul posto - precisamente in località Coretto - sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Cosenza e del distaccamento di San Giovanni in Fiore, muniti di autobotti ed autoscale. L'intero magazzino si estende per una superficie di circa 3 mila metri quadri, ed in alcuni punti si è verificato il crollo del tetto a causa delle alte temperature raggiunte.

Non si registra alcun ferito, anche se il bilancio dei danni è ingente: tutto ciò che era all'interno del magazzino è andato distrutto, ed anche la struttura è a rischio. Mentre proseguono le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza, iniziano le prime indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto: non si esclude alcuna pista, anche potrebbe essersi trattato di un rogo accidentale.