Strada allagata, chiusa nel vibonese la statale 18 “Tirrena Inferiore”

A causa dell’allagamento del piano viabile è stata chiusa temporaneamente, in entrambe le direzioni, la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” - dal km 443,800 al km 444,000 - in località Vena, a Vibo Valentia.

Il traffico è deviato sulla strada comunale mentre sul posto stanno operando le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare transitabilità e nel più breve tempo possibile.