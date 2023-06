Crotone. Sottoscritto l’accordo tra Comune e Provincia per Antica Kroton

La sottoscrizione di un accordo che sancisce la sinergia istituzionale ma soprattutto la consapevolezza dell’importanza strategica di un progetto per la città di Crotone e la sua provincia, per la definizione delle condizioni di realizzazione degli interventi da eseguire, volti alla “Valorizzazione dell’Antica Kroton e del sistema ambientale, turistico e culturale tra Crotone e Capo Colonna” firmato questa mattina, lunedì 12 giugno, nella Sala Giunta della Provincia di Crotone dal presidente dell’Ente intermedio Sergio Ferrari e dal sindaco di Crotone Vincenzo Voce.

Entrambi, nel sottolineare e ringraziare per il lavoro compiuto dagli uffici tecnici dei due Enti, hanno inteso evidenziare la strategicità dell’accordo, che interessa importanti siti di interesse storico, culturale e paesaggistico.

Nello specifico definisce le condizioni di realizzazione degli interventi da eseguire nell’ambito del programma Antica Kroton relativi alla strada provinciale 49, che conduce al parco Archeologico di Capo Colonna e sull’area di proprietà provinciale in località Acquabona.

Il primo intervento mira a valorizzare l’area, compresa tra il promontorio di Capo Colonna, dove insiste il parco Archeologico, e la strada di collegamento tra l’abitato di Crotone ed il promontorio. Tale opera ha un finanziamento pari a 10.315.759 euro. Il secondo intervento, per un importo di 1.800.000 euro, prevede la valorizzazione dell’area in località Acquabona dove, in già in passato, scavi e ricerche hanno rivelato l’esistenza di importanti reperti archeologici.

A distanza di quasi tre lustri, il Presidente Ferrari ed il Sindaco Voce, hanno inteso rimarcare l’importanza del lavoro svolto anche da Invitalia, ai quali sono stati affidati progettazione ed individuazione degli esecutori dei lavori, e della condivisione e concertazione tra i due Enti che ha consentito di porre un tassello importante sulla strada della completa realizzazione del progetto Antica Kroton.