Violento diluvio si abbatte nel catanzarese. Si registrano vari disagi

Rocco Mangialardi

Fiumi d'acqua, fango e detriti con allagamenti e disagi a Catanzaro e nell'hinterland, a causa di un forte acquazzone che si è abbattuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 12 giugno, sulla zona del capoluogo calabrese. Le precipitazioni intense hanno interessato in particolare la località periferica di Cavita e soprattutto la zona confinante tra i comuni di Tiriolo e Settingiano.

Dalla località Pratora di Tiriolo è caduto un fiume di materiale trascinato a valle, che ha invaso anche la sede e alcuni sottopassi della superstrada 280 dei due Mari nella zona di Martelletto. Uno di questi sottopassi è stato sommerso dall'acqua e dalle pietre. Non si segnalano danni alle persone.

Sul posto, soprattutto negli svincoli di Sarrottino, sono all'opera i Vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro ed i volontari dell'associazione Diavoli Rossi di Tiriolo. Presenti anche i mezzi dell'Anas per il ripristino della viabilità. In azione anche ruspe e mezzi meccanici attivati dai Comuni di Tiriolo e Settingiano. Rallentamenti sulla superstrada che collega il capoluogo calabrese a Lamezia Terme con gli svincoli in entrata e uscita da Sarrottino chiusi. Disagi per allagamento anche sulla strada statale 106 nella zona di Sellia Marina. (ANSA).