Il maltempo mette a ferro e fuoco la Calabria, in poche ore oltre 400 soccorsi

Il maltempo che sta imperversando da un paio di giorni nella nostra regione sta causando non pochi disagi sul territorio, tenendo impegnate, senza soluzione di continuità, le squadre di soccorso chiamate a fronteggiare le richieste incessanti di cittadini e amministrazioni.

Basti pensare che dalla mezzanotte di venerdì 17 gennaio e fino a stamani, sono stati più di 420 gli interventi espletati dai vigili del fuoco di tutti i comandi provinciali, mentre al momento ne sono ancora in corso una ventina, diciassette per la precisione ed al momento in cui scriviamo, ed un’altra settantina sono quelli in coda.

Entrando nel dettaglio, i pompieri sono attualmente impegnati in sei interventi nel catanzarese, dove in attesa ve ne sono altri dodici, tra i comuni di Girifalco ed Amaroni, dove la strada provinciale 162/2 è bloccata per frana; nel comune di Miglierina ed in quello di Chiaravalle, poi, è interrotta viabilità in entrambi i casi per la caduta di un albero.

Per tutta la notte una squadra dei vigili del fuoco è impegnata sulla provinciale 92 da Cortale verso Fosse del Lupo anche qui per decine di alberi caduti sulla sede stradale; uno addirittura è precipitato su un’auto in transito e con a bordo una famiglia di tre persone, fortunatamente rimasta illesa.

Non va meglio nel cosentino dove gli interventi in atto sono tre (e tredici in coda) e riguardano una frana che ha costretto alla chiusura la vecchia sede della statale 106 tra Rossano-Corigliano; chiusa perché allagata anche la nuova 106 all’altezza di Villaggio Fassa.

Alti sei interventi sono in corso nel reggino (ben 45 quelli ancora in attesa): tra i più rilevanti, delle frane nei comuni di Stilo, Cannavò, Palmi-Delianuova; l’esondazione dei fiumi Laverde a Bianco-Africo e Mesima di Rosarno.

Due le attività nel vibonese, con altre tre in coda, mentre nessun intervento viene riferito nel crotonese. .