Il vento forte sferza il Vibonese, alberi e pali del telefono finisco in strada

Il forte vento che ha interessato l’intero territorio provinciale, ha tenuto impegnati dal primo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco di Vibo Valentia, sono chiamati a fronteggiare le richieste di numerosi interventi, oltre una ventina.

Vista la mole di richieste da parte di cittadini, dalle cinque di stasera si è dovuto potenziare il dispositivo di soccorso con una ulteriore squadra formata da personale che era libero dal servizio e che si è andato ad aggiungere ai colleghi già operativi nei turni ordinari.

I comuni maggiormente colpiti sono stati quelli Vallelonga, Brognaturo, Arena, Simbario, Vallelonga, Maierato, Spadola, Serra San Bruno dove a causa del forte vento molti alberi e pali telefonici sono finiti sulla strada.

Da segnalare anche un intervento per lo spegnimento di una canna fumaria e per il distacco di cornicioni dalla facciata di alcuni fabbricati. Al momento sono in corso alcune attività di rimozione alberi caduti in strada nella zona tra i comuni di Filadelfia e Francavilla.