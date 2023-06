Truffe telefoniche agli anziani, diversi casi segnalati a Crotone

Sempre più persone sono raggiunte telefonicamente da truffatori senza scrupoli, che fingendosi parenti ma anche appartenenti alle forze dell'ordine chiedono dei pagamenti in denaro per risolvere problematiche di varia natura.

La Questura di Crotone rende noto di aver ricevuto, nell'ultimo periodo, numerose richieste di aiuto e segnalazioni da parte dei cittadini, ai quali chiede di tenere alta la guardia e denunciare sempre tali casi.

Il modus operandi è quasi sempre lo stesso: i truffatori telefonano in orari particolari (tarda mattinata, primo pomeriggio, prima serata) e si fingono parenti, nipoti, addirittura figli delle vittime.

In tal caso avanzano richieste di denaro - da poche centinaia a migliaia di euro - per vari motivi, come la consegna di pacchi, il pagamento di multe o altre esigente emergenziali a carattere personale. In caso di mancanza di denaro, chiedono disponibilità di oro o gioielli.

Il tutto viene poi consegnato direttamente dalle vittime ad un complice, che si presenterà in luogo prestabilito nelle vicinanze del domicilio dei truffati.

Emersi anche alcuni casi di finti appartenenti alle forze armate, che avrebbero richiesto del denaro per dei finti incidenti stradali, o per delle cure sanitarie urgenti.

Le indagini da parte delle vere forze dell'ordine proseguono. Nel frattempo, l'invito è sempre quello di segnalare immediatamente ogni tentativo di raggiro.