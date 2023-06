Tragico incidente nel reggino: auto precipita in scarpata, morti mamma e figli

Due persone sono morte ed una terza è rimasta ferita a seguito di un grave incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Bovalino, in un tratto della strada provinciale che collega il centro abitato a Natile. A bordo del mezzo tre occupanti e tutti dello stesso nucleo famigliare.

Perdono la vita una donna del posto, trentanovenne, ed il figlio di appena 11 anni. Entrambi sarebbero deceduto sul colpo dopo che il veicolo, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe sbandato finendo fuori strada e precipitando in una scarpata dopo un volo di circa 3 metri.

Secondo quanto ricostruito, la famiglia stava raggiungendo una festa di matrimonio, ed era diretta ad un ristorante nel vicino comune di Ardore, dove si trovava il marito della vittima.



Necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Bianco e di Siderno, che hanno lavorato incessantemente per estrarre i corpi dalle lamiere contorte.

Purtroppo però, il personale medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna e del figlio, mentre un'altra figlia della donna - una ragazza di 13 anni - è stata estratta viva dall'abitacolo, è stata trasferita d'urgenza presso l'ospedale di Locri in gravi condizioni.

Aggiornamento (18:20): si apprende che, purtroppo, è deceduta anche la giovane a causa dei gravi traumi e delle ferite riportate, dopo un ulteriore trasferimento in elisoccorso presso gli ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Sale così a 3 il bilancio delle vittime.