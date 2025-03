Travolto ed ucciso da una vettura, un morto sulla statale 106

Si conclude nel peggiore dei modi quest’ultima settimana di marzo: ancora una volta la Calabria piange infatti una vittima della strada, in particolare della sempre più famigerata Statale 106.

Venendo ai fatti, un uomo di 49 anni, Alberto Vitale, è stato investito ed ucciso da una vettura mentre attraversava la strada. È accaduto nel tratto reggino della Ss106, alla periferia del comune di Bovalino, dove la vittima - per cause che sono ancora in fase di accertamento - è stata travolta dal mezzo che viaggiava in direzione del capoluogo dello Stretto.

Da quanto appreso, a seguito dell’impatto, il 49enne sarebbe stato sbalzato per alcuni metri morendo sul colpo. Sul posto i carabinieri per i rilievi e per la ricostruzione dell’esatta dinamica del tragico incidente.

(in aggiornamento)