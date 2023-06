Crotone. Papanice, partono i lavori di completamento e messa in sicurezza della viabilità

È partito il progetto per il completamento e la messa in sicurezza della viabilità del quartiere Papanice, un progetto finanziato nell’ottobre del 2012 ed approvato dall’Ente con un primo provvedimento nel 2013 e riapprovato, nel 2015.

I lavori - così come rende noto l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Crotone, Rossella Parise, che ha lavorato in sinergia con l’ufficio tecnico coordinato dal dirigente Salvatore Gangemi - sono infatti iniziati in questi giorni e prevedono un impegno finanziario di 600 mila euro.

Le attività prevedono una serie di interventi finalizzati ad un miglioramento generale della viabilità anche attraverso le modifiche apportate al progetto originario come ad esempio prevedere le doppie banchine che permetteranno di avere una sezione complessiva più ampia di quella prevista precedentemente.

Ed ancora, contemplata la sistemazione del versante a vallo del campo sportivo per evitare piccoli smottamenti che si sono verificati in passato sia la pericolosa tracimazione sul corpo stradale di limi.

“Ringrazio gli uffici che hanno prontamente ripreso un progetto che, come solitamente si dice, era chiuso in un cassetto. Tra l’altro si tratta di lavori che il quartiere Papanice aspettava da tempo e a cui stiamo dando concretezza” dichiara l’assessore Parise.