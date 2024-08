Crotone. Serbatoio non si riempie, Papanice di nuovo senz’acqua

Ancora una volta i residenti di Papanice sono costretti a tenere chiusi i rubinetti. Congesi, il consorzio che gestisce la risorsa idrica nel capoluogo pitagorico, ha infatti reso noto che nella notte scorsa, per cause in corso di accertamento, il serbatoio che fornisce il servizio idrico ala popolosa frazione di Crotone, non si è riempito. Pertanto, in giornata si potranno verificare nella stessa Papanice interruzioni del servizio. La Congesi è già al lavoro per ripristinare la situazione.