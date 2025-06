Troppi consumi d’acqua a Papanice, serbatoio chiuso di notte per “rifiatare”

La Sorical, società regionale che gestisce la risorsa idrica, fa sapere che dagli i consumi elevati che si registrano sulla rete di distribuzione di Papanice, a Crotone, per evitare lo svuotamento del serbatoio a servizio della stessa rete ed conseguenti disservizi per i cittadini, potrebbe essere necessario - a partire da questa sera - chiudere il serbatoio di notte per farlo riempire e garantire quindi la normale fornitura durante il giorno.