Crotone. Papanice senz’acqua, Congesi denuncia: manomissioni alla rete

La Congesi ha sporto stamani una denuncia alla Procura della Repubblica del capoluogo, con riserva di costituirsi parte civile. Nella querela, conto ignoti, il consorzio che si occupa del servizio idrico a Crotone, sostiene che nella frazione Papanice avrebbe rilevato che vengano modificate impropriamente, e per interessi privati, le manovre che i propri tecnici effettuano sulle reti idriche così da ridurre il consumo e gli sprechi.

Manovre che, come detto, Congesi effettua per scongiurare lo svuotamento dei serbatoi di accumulo ed evitare l’interruzione dell’erogazione dell’acqua alla cittadinanza.

Nella denuncia-querela viene circostanziato anche un ultimo episodio di una simile manomissione rilevata il 23 giugno: il giorno precedente i tecnici del consorzio avevano effettuato una procedura per ridurre l’apertura di una valvola in via Pietà, poi risultata completamente aperta, cosa che aveva fatto svuotare anticipatamente il serbatoio e che aveva anche causato una perdita idrica a valle della rete strozzata.