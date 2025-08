Perdita nella condotta, lunedì senz’acqua per gran parte di Crotone

Crotone rimarrà senz’acqua da domattina (lunedì 4 agosto) alle 5 e fino al completamento dei lavori per riparare una consistente perdita idrica sulla condotta adduttrice del serbatoio di accumulo di Vescovatello Alto.

I tecnici della Sorical - la società regionale che gestisce la risorsa - sono al lavoro per effettuare tutte le manovre necessarie per cercare di garantire la fornitura idrica allo stesso serbatoio suddetto mentre si stanno già organizzando le squadre operative che interverranno sulla dispersione a partire dalle prime luci dell'alba di domani.

Le zone a secco

Le zone servite da Vescovatello Alto e che subiranno i disagi sono via Nazioni Unite e traverse, il centro storico, via San Leonardo, Discesa San Leonardo, viale Gramsci, viale Magna Grecia e traverse, via Risorgimento, via Libertà e traverse, via Falcone, via Borsellino, Parco Carrara, via Matteotti, via Firenze, via Pantusa, via Roma (parte alta), via Venezia (parte alta), via Santa Croce, via Paternostro, via San Francesco, via Carrara, via Manna, via G. Da Fiore, zona Lampanaro, parte di via 4 Novembre, zona Poggio Pudano e Capocolonna.

In tutte queste aree, salvo imprevisti, l’erogazione dell’acqua riprenderà a partire dalla serata di lunedì e si regolarizzarè nella giornata di martedì 5 luglio.