Cosenza, controlli settimanali: identificate oltre 2mila persone, arresti e denunce

Nella scorsa settimana, la Polizia di Stato di Cosenza ha predisposto, in tutto il territorio delle operazioni di contrasto alle attività criminali, impiegando 24 ore su 24 ben 270 equipaggi e unità cinofile.

Un’attività che ha consentito di identificare 2038 persone e controllati 1162 veicoli, contestando 272 infrazioni al Codice della Strada, con 14 autovetture sottoposte a sequestro amministrativo e 27 documenti di circolazione ritirati. Sono stati effettuati anche controlli amministrativi negli esercizi commerciali.

Denunciate, poi, dieci persone alle Autorità Giudiziarie ed Amministrative ed eseguiti due arresti per reati come la detenzione e spaccio di stupefacenti, lo stalking, evasione, rapina, resistenza a Pubblico Ufficiale, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, lesioni gravi, furto aggravato, violenza sessuale, rissa.

Nel dettaglio, la Squadra Volante è intervenuta, a seguito di una segnalazione al 113 da parte di un uomo che riferiva di essere stato avvicinato da un ragazzo a bordo di uno scooter elettrico, che gli aveva strappato il borsello dalla mano destra (QUI).

Dalle informazioni ottenute dalla vittima e da alcune persone che hanno assistito al fatto si è accertato che il malvivente era effettivamente un ragazzo a bordo di uno scooter nero con una striscia rossa che è stato rintracciato da lì a poco e bloccato.

Sottoposto a perquisizione personale gli sono stati trovati tutti i documenti della vittima, il suo smartphone e 415 euro. Il soggetto è stato così arrestato.

Denunciato in stato di libertà, poi, un uomo per procurato allarme: è giunta infatti una segnalazione da parte di una persona che riferiva che all’interno del suo appartamento vi erano degli individui armati. Gli agenti, una volta sul posto, hanno accertato che oltre ad essere presente il richiedente vi era anche una donna che ha riferito come l’uomo avesse inscenato il tutto, chiamando il 113, poiché si sarebbe ingelosito per le chiamate ed i messaggi che la stessa aveva ricevuto sul cellulare.

Ancora la Squadra Volante è intervenuta in una nota via cittadina a seguito della segnalazione di un furto di energia elettrica. Sul posto gli agenti hanno identificato gli utilizzatori dell’appartamento ed insieme agli operatori dell’Enel, appurato che all’interno dell’abitazione era stato realizzato un bypass a monte del contatore nascosto dalla muratura, il quale impediva una corretta lettura dei consumi, ed effettuando così il prelievo furtivo di energia. Rilevata la manomissione, i tecnici hanno staccato la corrente mentre i soggetti sono stati denunciati.

La volanti insieme a delle pattuglie della Polizia Stradale hanno controllato un’autofficina meccanica in quanto era segnalata come abusiva. Dalle verifiche effettuate si è riscontrata la presenza di numerose autovetture abbandonate, parzialmente smontate che rappresentavano di fatto semplicemente dei rifiuti. Si è proceduto pertanto a contattare tutti i proprietari delle auto dismesse, intimandogli di recuperarle per il completo ripristino dello stato dei luoghi; la situazione sarà seguita fino alla restituzione di decoro alla zona.

Ed ancora: notificato al gestore di un noto esercizio pubblico il provvedimento di sospensione dell’attività per 15 giorni, in quanto nel corso di numerosi controlli sono stati trovati al suo interno ed identificati numerosi pregiudicati che erano soliti riunirsi in quei locali.

Il personale del Commissariato di Castrovillari ha deferito in stato di libertà un soggetto ritenuto responsabile del reato di detenzione e porto abusivo di arma bianca. Al termine della perquisizione personale estesa anche al suo veicolo, gli è stato trovato un coltello cosiddetto “a farfalla” da punta e da taglio della lunghezza totale di oltre 25 centimetri e con una lama di 10 centimetri.

La Divisione Anticrimine ha infine segnalato alcuni soggetti nei cui confronti sono state emesse delle misure di prevenzione personali tipiche ed atipiche. In particolare il Questore, in questa settimana ha emanato due proposte per l’applicazione della sorveglia speciale, un ammonimento, undici avvisi orali e sette fogli di via Obbligatori.