Cosenza. Due arresti e decine di denunce, sequestrato oltre un chilo di droga

Continuano le attività della polizia sul territorio cosentino, che negli ultimi giorni hanno consentito di identificare oltre 1.500 persone, tra cui quasi 150 extracomunitari, e di controllare più di 650 veicoli.

Forte ed incisiva è stata l’azione di prevenzione dei reati, svolta dalla squadra volante insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine.

Al termine dei servizi, il bilancio è decisamente importante: due persone, ad esempio, sono state arrestate dopo esser state trovate con mezzo chilo di hashish.

Sedici soggetti deferiti

Altre sedici, invece, quelle denunciate per vari reati, come per stupefacenti, o per violazioni al Codice della strada, per porto d’armi o oggetti atti ad offendere; o, ancora, per il possesso di chiavi alterate o grimaldelli; così come per evasione; uno straniero poiché non ha mostrato il passaporto o un altro documento d’identità; infine per minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale, porto abusivo di arma bianca e rifiuto a sottoporsi ad accertamenti urgenti per rilevare l’abuso alcol.

Il contrasto allo spaccio

Nel contesto del contrasto allo spaccio, tre soggetti sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori, e sono stati sequestrati sei grammi di cocaina e altri 655 grammi di hashish e marijuana.

Gli agenti sono anche intervenuti in una via del centro per la presenza di un extracomunitario senza fissa dimora, già noto in quanto affetto da disturbi psichici, che si aggira con frequenza per le vie cittadine alternando momenti di lucidità a momenti di confusione, dando spesso in escandescenza. Con l’ausilio del 118 è stato trasportato in ospedale e ricoverato in regime di TSO.