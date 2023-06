Rossano, attesa per il concerto di Daniele De Martino

Cresce giorno per giorno a Corigliano-Rossano l’attesa dei fans per il concerto gratuito di Daniele De Martino che si esibirà nella splendida cornice della Torre S. Angelo sul lungomare di Rossano. L’iniziativa è in programma sabato 24 giugno dalle ore 21. L’evento è organizzato dalla Vima Eventi di Natale Alessio in collaborazione con associazioni del territorio.

Ad aprire il concerto del cantante neomelodico palermitano ci saranno Giovanni Candia giovane cantante neomelodico locale che presenterà alla Città il suo disco, Enzo De Angelis e Michele D’Amato. La cittadinanza è invitata a partecipare.