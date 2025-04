Tanta partecipazione al concerto della passione nella Cattedrale di Rossano

Tanta partecipazione al “Concerto della Passione” a Maria SS.ma Addolorata nella Cattedrale di Rossano eseguito, magistralmente, dall'Associazione Musicale e Culturale “Città di Corigliano-Rossano” grazie alla perfetta direzione del Maestro Gianluca Grispino. Presenti, oltre a tanti cittadini e fedeli, S.E. Mons. Maurizio Aloise (Arcivescovo della Diocesi di Rossano-Cariati) e S.E. Mons. Francesco Milito (Vescovo emerito della Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi), i parroci della Cattedrale e dell'Unità Pastorale di Rossano centro, l'intero direttivo della Confraternita dell'Addolorata, ma anche l'On. Pasqualina Straface, il baby-sindaco del CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi) di Co-Ro Aurora Aloe, diversi consiglieri comunali.

Il concerto è stato allietato, tra l'altro, anche dai bravissimi “Cantori della Cattedrale” grazie alla direzione del Maestro Luigi Pignataro accompagnato all'organo dal Maestro Giuseppe Luzzi. La Banda Musicale, per l'occasione, ha eseguito i seguenti brani: “Mater Lacrimosa” di Giuseppe Gregucci; “Tristezze” di Giacomo Laterenza; “A Bernardino Lemma” di Davide Nicola Latagliata; “Venerdì Santo” di Giuseppe Gregucci. Il Coro della Cattedrale, invece, ha eseguito i seguenti brani: “Pellegirini di Speranza” di Pierangelo Sequeri e Francesco Menghello; “Nostra Gloria è la Croce” di Marco Frisina; “Anima di Cristo” di Giuliano Bonelli; “Sotto il tuo manto” di Marco Frisina; “Stabat Mater” di Iacopone da Todi e Zoltàn Kodàly.

Meditazioni a cura di Don Pietro Madeo. Il Priore della Confraternita dell'Addolorata, il Rag. Alberto Garofalo, ha voluto ringraziare, al termine del concerto e dopo la consegna delle targhe di riconoscimento offerte dal Presidente della Pro Loco di Rossano Federico Smurra, i due Vescovi, S.E. Mons. Maurizio Aloise e S.E. Mons. Francesco Milito, per la loro presenza, don Pietro Madeo, i sacerdoti della Cattedrale di Rossano, i confratelli e consorelle, i “Cantori della Cattedrale” e l'Associazione Musicale “Città di Corigliano-Rossano” per l'eccellente concerto, l'Amministrazione comunale e la Pro Loco per il patrocinio, il fiorista Giovanni Novelli per l'omaggio floreale, le diverse Associazioni di volontariato quali: la Croce Rossa Italiana del Comitato Locale di Corigliano-Rossano, l'A.N.P.S. (Associazione Nazionale Polizia di Stato), l'E.R.A. e N.O.E.T.A. di Co-Ro, ma anche l'Associazione Bersaglieri. Si è assistito ad un concerto di alto livello, con l'esecuzione di musiche e canti della passione, che ha emozionato quanti hanno preso parte all'evento musicale in Cattedrale.