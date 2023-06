Finisce in una cunetta, trattore si ribalta e lo schiaccia: un morto nel crotonese

(Foto di repertorio)

Tragedia a Verzino, piccolo centro del crotonese, solo pochi minuti fa un 46enne del posto è morto dopo essere finito sotto il suo trattore.

Da quanto appreso dai carabinieri - che sono intervenuti sul posto, nella frazione Vigne di località La Panara - l’uomo era alla guida del mezzo quando per cause che sono ancora da chiarire, percorrendo il ciglio di un dislivello è finito in una cunetta laterale.

Il trattore si è quindi ribaltato schiacciando il malcapitato che è stato prontamente soccorso da un’autoambulanza ma purtroppo, ed a cause delle gravi ferite riportate è morto durante il trasporto verso il campo sportivo locale dove lo attendeva un elisoccorso che avrebbe dovuto condurlo in ospedale.

La salma e il mezzo son stati restituiti alla famiglia della vittima. Sulla vicenda hanno eseguito tutti i rilievi gli uomini dell’Arma a cui spetterà ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente autonomo.