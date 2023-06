Stop alle “stragi del sabato sera”, in due alla guida con tasso alcolico oltre la legge

Stop alle cosiddette “stragi del sabato sera”: questo l’obiettivo dei controlli eseguiti, nello scorso fine settimana, dai Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina, nel catanzarese, con il precipuo scopo di contrastare comportamenti di maggiore pericolo, come la guida in stato di ebbrezza alcolica, e concentrando l’attenzione in corrispondenza delle principali arterie stradali sia cittadine che extraurbane, con particolare attenzione alla Statale 106.

In questo contesto, solo nella notte nottata tra sabato 16 e domenica 17 giugno scorsi, in cui sono stati verificati 54 veicoli ed identificate 76 persone, gli accertamenti con l’etilometro hanno consentito di appurare la positività all’alcol di due conducenti, una donna 41enne di Petronà ed un uomo 25enne di Crotone, a cui è stato riscontrato un tasso alcolemico rispettivamente di 0,87 e 0,85 g/l.

Una violazione per la quale il Codice della Strada prevede oltre al deferimento all’Autorità Giudiziaria anche l’arresto fino a 6 mesi e una ammenda da 800 a 3.200 euro, con sanzioni raddoppiate nel caso in cui il conducente provochi un incidente.

All’accertamento del reato consegue, in ogni caso, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi ad un anno.