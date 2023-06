Lamezia Terme. Perde il controllo e finisce violentemente contro gli alberi

Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta verso le sei e mezza di questa sera su Viale San Bruno, nella città della Piana, per un incidente stradale.

Una sola la vettura coinvolta, una Peugeot che per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo fuori strada ed impattando violentemente contro degli alberi.

A bordo viaggiava soltanto il conducente, un extracomunitario, che è stato estratto dall'abitacolo ed affidato dai vigilfuoco al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso ed il suo successivo trasporto in ospedale.

L’intervento dei pompieri ha consentito anche la messa in sicurezza del sito e della vettura. Sul posto i carabinieri per gli adempimenti di competenza.