Incidente stradale nel crotonese, scontro tra due auto sulla statale 107

Sulla statale 107 Silana Crotonese, il traffico è provvisoriamente bloccato nell’area del comune di Rocca di Neto, in provincia del capoluogo pitagorico, per un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi al km 120.

Per cause che sono ancora in corso di accertamento, due autovetture sono entrate in collisione. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.