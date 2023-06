Ospedale Vibo. Crolla nella notte il controsoffitto di Ostetricia, Asp: “vicenda assurda”

Cede il controsoffitto del reparto di Ostetricia dell’ospedale di Vibo Valentia: è accaduto nella notte scorsa, quando una parte dei pannelli che lo compongono, installati all’interno del corridoio della struttura, è crollata coinvolgendo delle persone.

Prontamente è stato fatto intervenite l’Ufficio Tecnico dell’Azienda sanitaria provinciale che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata dal cedimento e che sono ancora al lavoro.

Verranno ovviamente effettuati degli ulteriori approfondimenti con l’interessamento, tra l’altro, dell’Autorità giudiziaria. Lo rende noto il generale Antonio Battistini, commissario dell’Asp vibonese, che non ha esitato ad affermare di trovarsi a dover affrontare una vicenda che definisce senza mezzi termini “davvero assurda”.

“I lavori del Reparto di Ostetricia - ha evidenziato ancora Battistini - erano stati ultimati da meno di un mese” e per questo il commissario rassicura che dovranno essere accertate nel più breve tempo possibile le responsabilità di quanto accaduto, “ma interverremo tempestivamente per sanare questa ferita e ridare in pochi giorni ai cittadini il Reparto di Ostetricia”, ha concluso il generale.