Falerna, disagi ed allagamenti per il maltempo. Salvate quattro persone

Disagi ed allagamenti si sono verificati nella giornata odierna a Falerna, per via della perturbazione denominata "flash storm". Alcune auto sono rimaste intrappolate in un sottopasso ferroviario e solo l'intervento di Vigili del Fuoco e volontari della Protezione Civile, ha evitato il peggio, salvando quattro persone.

Sul posto anche i Carabinieri, il sindaco della città Francesco Stella insieme ad altri amministratori e molti cittadini. Gli sventurati sono state messi al sicuro e trasferiti in una struttura ricettiva.