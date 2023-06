Controlli straordinari nella Piana di Gioia Tauro: 2 arresti e 14 denunce

Sono accusati, a vario titolo, di reati in materia ambientale, violazione di sigilli, procurato allarme, lesioni e maltrattamenti tutti i fermati, nei giorni scorsi, dai Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, impegnati in una operazione straordinaria di controllo del territorio. L'intera area della Piana è stata attenzionata dai militari, che hanno tratto in arresto 2 soggetti e ne hanno denunciati altri 14.

A finire in manette due uomini: un cinquantottenne di Rosarno, condannato a sconatare 10 mesi in carcere a seguito di un reato commesso nel 2011, ed un quarantanovenne di Gioia Tauro, evaso dagli arresti domiciliari.

Sempre a Rosarno tre persone sono state denunciate in quanto avrebbero svolto un'attività lavorativa senza alcuna autorizzazione. I tre infatti avrebbero gestito un'autocarrozzeria totalmente abusiva, già sanzionata e sequestrata in passato. Emerse anche violazioni per quanto riguarda le norme ambientali e lavorative, motivo per cui sono state elevate anche sanzioni per migliaia di euro.

Altre tre persone, residenti in un'area rurale, sono state altresì denunciate per ricettazione, in quanto trovate in possesso di un mezzo agricolo risultato rubato. Ulteriori controlli hanno permesso di accertare il furto di energia elettrica e persino delle violazioni in materia sanitaria, in quanto non avrebbero messo in atto le misure necessarie per evitare la diffusione della peste suina tra i loro capi d'allevamento.

A San Ferdinando sono state denunciate altre tre persone, tutti e tre uomini del posto. Il primo dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia nei confronti della propria convivente; il secondo avrebbe colpito alla testa un proprio vicino di casa con un fucile ad aria compressa; il terzo invece avrebbe adibito un'area a discarica di rifiuti speciali, violando le norme ambientali.

Un'altra denuncia per maltrattamenti in famiglia è stata notificata a Rizziconi, dove sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione Forestale di Cittanova per denunciare un gommista del posto per varie violazioni ambientali, tra cui l'abbandono indiscriminato di pneumatici fuori uso.



Infine, a Gioia Tauro due uomini - entrambi stranieri - sono stati denunciati per procurato allarme in quanto, armati di pistola a salve, avrebbero esploso dei colpi dal balcone della propria abitazione procurando il panico tra i passanti. Entrambi dovranno rispondere di procurato allarme.