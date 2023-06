Crotone, investe bagnante mentre guida un’acquascooter: denunciato

Brutta disavventura per un bagnante crotonese, che nel pomeriggio di ieri - 27 giugno - è stato colpito da un acquascooter mentre nuotava poco distante dalla costa. È successo a Crotone, nel tratto di spiaggia in località San Leonardo, nei pressi dell'omonimo lido balneare.

La vittima è stata prontamente soccorsa sia dal personale medico del 118 - che ha provveduto al trasporto del malcapitato in ospedale, in codice giallo - che dalla Guardia Costiera. Proprio quest'ultima ha subito iniziato le opportune indagini per tentare di risalire al mezzo usato ed al suo conducente.

E non c'è voluto molto ad individuare il responsabile: questo infatti, dopo aver "investito" il bagnante non si sarebbe fermato a prestare soccorso, rientrando in porto per ormeggiare il mezzo, guidato per altro per aver guidato l'acquascooter senza apposita abilitazione e per averlo condotto a meno di 500 metri dalla costa.

Emessi complessivamente quattro verbali, per un totale di circa 5 mila euro di sanzioni. L'uomo alla guida è stato peraltro denunciato a piede libero per violazione delle norme di sicurezza sulla navigazione e della balneazione.