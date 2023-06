Perseguitata per mesi e pure minacciata, presunto stalker finisce in carcere

Mesi di persecuzioni che le hanno causato ansia e paura per la propria incolumità. Una situazione a cui una donna di Vibo Valentia ha voluto scrivere la parola fine denunciando alla polizia il suo presunto stalker e le violenze anche fisiche che avrebbe da questi subito.

E proprio dalla sua denuncia sono partite le indagini, condotte dalla squadra mobile locale, che ha verificato il racconto della vittima ritenendo di aver accertato delle condotte vessatorie che avrebbero minato la tranquillità e serenità della donna, che le avrebbe subite - insieme a minacce indirizzate tanto a lei quanto alla famiglia - finanche sul posto di lavoro.

Quest’oggi, così gli agenti della polizia hanno arrestato l’uomo, per violenza sessuale e stalking, e che su ordine del Gip è finito in carcere, così come richiesto dalla Procura della Repubblica diretta dal Procuratore Capo Camillo Falvo.