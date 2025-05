Minaccia la nuova compagna dell’ex: lascialo o sono guai! Ammonita

Ancora un ammonimento per stalking emesso dal Questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti. Questa volta destinataria del provvedimento è una donna 31enne che non accettando la fine del rapporto, ha iniziato a perseguitare la nuova compagna dell’ex.

Pedinamenti, violenze psicologiche ed insulti sia telefonici che tramite messaggi social attraverso cui la vittima sarebbe stata addirittura minacciata di ripercussioni se non avesse interrotto la relazione con l’uomo.

Soprusi e violenze che dopo un’attenta istruttoria della Divisione Anticrimine e per evitare una possibile escalation, hanno spinto il Questore ad adottare l’ammonimento.

In base alla normativa sul cosiddetto codice rosso, dunque, la 31enne è stata invitata a prendere parte ad un percorso trattamentale per il recupero degli autori di violenze da seguire in un Centro specializzato con il quale la Polizia ha siglato un protocollo d’intesa denominato “Zeus”.