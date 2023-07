Perde il controllo della moto e finisce fuori strada: ferito un 16enne

Un ragazzo di appena 16 anni è stato ricoverato d'urgenza a seguito di un brutto incidente avvenuto questa mattina nel vibonese. Il giovane, a bordo della sua moto, stava procedendo lungo la strada per il lago Angitola quando, per motivi ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo.

Una caduta che lo ha portato a colpire violentemente l'asfalto prima di finire fuori strada. Sul posto sono prontamente intervenuti i medici del 118, che tuttavia dopo una prima visita hanno reputato troppo gravi le ferite del malcapitato: circostanza che ha portato all'intervento dell'elisoccorso per un trasferimento d'urgenza.

Sul posto - presso il bivio per Maierato tra la Strada Statale 110 e la Strada Provinciale 3 - anche le forze dell'ordine per tentare di ricostruire con esattezza l'accaduto.