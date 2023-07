Il cosentino passato al setaccio: estesi i controlli, sei denunce

Intensificati i controlli della Polizia in tutta la provincia di Cosenza: nell'ultima settimana sono stati impiegate 240 squadre su tutto il territorio, che hanno permesso l'identificazione di 1.473 persone ed il controllo di 905 veicoli grazie a 135 posti di controlli posizionati nelle aree più sensibili.

Proprio in merito ai controlli stradali, sono state riscontrate e contestate 324 infrazioni al codice stradale mentre 5 autovetture sono state sequestrate e 13 documenti di circolazione ritirati. Ma oltre alle strade, gli agenti hanno passato al setaccio anche numerose attività commerciali e le principali vie dei centri abitati.

Controlli che hanno portato alla denuncia di tre persone, accusate di detenezione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di porto d'armi abusivo. Un altra persona è stata denunciata in quanto trovata in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di circa 16 centimetri.

A Paola, a seguito di una perquisizione alla quale ha preso parte anche l'unità cinofila, sono stati rinvenuti circa 100 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione nascosti all'interno di un magazzino in uso ad un uomo del posto, che è stato denunciato.



A Castrovillari invece un ultimo soggetto è stato denunciato a piede libero in quanto trovato in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale.

L'ufficio immigrazione della locale Questura ha proceduto alla consegna di 266 permessi di soggiorno ed acquisito 24 richieste per protezione internazionale. Infine, gli specialisti della Divisione Anticrimine hanno individuato alcuni soggetti socialmente pericolosi, nei cui confronti sono state emessi 12 avvisi orali e 2 provvedimenti di rimpatrio.