Marina di Vibo, auto finisce contro un muro: illesi gli occupanti

Spiacevole disavventura questo pomeriggio per una famiglia a Vibo Marina, dove nel primo pomeriggio odierno si è verificano un incidente stradale che fortunatamente non ha registrato feriti. Stando a quanto si apprende, l'auto si sarebbe andata a schiantare contro un muro per motivi ancora in fase di accertamento.

Immediata la richiesta di aiuto, con il personale medico allertato dai numerosi passanti. Fortunatamente i sanitari hanno riscontrato che nessuno degli occupanti era ferito in modo grave, al punto che sarebbero bastate solo delle cure sul posto. Si cerca ora di ricostruire la dinamica del sinistro, che non ha coinvolto altre vetture.