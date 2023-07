Catanzaro, capannone devastato da incendio: tanta paura ma nessun ferito

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Un violento incendio ha interessato un capannone ubicato lungo Viale Europa a Catanzaro, sede di una ditta edile. Il rogo, sviluppatosi attorno alle 11 di questa mattina, ha progressivamente interessato la struttura ed il materiale contenuto sia all'interno che nel piazzale esterno.

Si tratta di prodotti da costruzione, guaine, bitumi, vernici, che hanno generato un denso fumo nero. Sul posto sono ancora impegnate ben 20 unità del Vigili del Fuoco - giunti dai distaccamenti di Catanzaro, Soverato e Sellia Marina - con sei automezzi.

Al momento non si registrano feriti, e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Successivamente si cercherà di far luce sulla natura delle fiamme.