Rimessa distrutta dalle fiamme a Catanzaro Lido: nessun ferito ma danni ingenti

Sono state necessarie diverse ore per domare il violento incendio scoppiato questo pomeriggio a Catanzaro Lido, e che ha visto impegnati ben 5 automezzi e 15 Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro e del distaccamento di Sellia Marina. Incendio segnalato attorno alle 15:30 e sul quale si cerca ora di fare piena luce.

Le fiamme hanno infatti completamente distrutto una rimessa non in attività, che custodiva all'interno diverse imbarcazioni e natanti. Complessivamente, oltre alla struttura, sono state distrutte quattro imbarcazioni ed un gommone. Al momento sono in corso le operazioni di smassamento e bonifica, e si è evitato un allargamento delle fiamme alla vegetazione circostante.

Tutta da chiarire la causa del rogo, ma anche la sua dinamica: non si esclude infatti che le fiamme siano state appiccate proprio alla vicina vegetazione per poi coinvolgere anche la rimessa. Ipotesi e circostanze sulle quali indagano ora i Carabinieri.