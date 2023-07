Scontro frontale a Reggio: morte due persone ed altrettante ferite

Due anziani, rispettivamente di 76e e 86 anni, sono deceduti in un tragico incidente avvenuto dieci minuti prima delle cinque di questo pomeriggio, a Reggio Calabria.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti due veicoli che, da quanto appreso, e per cause che so o ancora in fase di accertamento, si sarebbero scontrati frontalmente provocando la morte delle vittime ed il ferimento di altre due persone.

Sul posto, nella frazione Cataforio, sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale per gli adempimenti di competenza. Presente anche il magistrato di turno che ha disposto il sequestri dei veicoli.