Villaggi al setaccio. Nel frigo rotto e al caldo i pasticcini per i clienti: chiuso un ristorante

Gravi violazioni igienico-sanitarie nella cura degli ambienti, come spazi sporchi o in abbandono, anche nelle aree della cucina, con particolare riguardo all’igiene in generale e alla documentazione riguardante gli stessi alimenti; finanche la presenza di un frigorifero non funzionante ma contenente ugualmente della pasticceria pronta per i clienti.

È quanto si è scoperto in due villaggi turistici della splendida Costa degli Dei, rinomata area turistica del vibonese, dove per il titolare di una delle strutture sono scattate delle sanzioni economiche, oltre ad un elenco di puntuali prescrizioni da osservare per poter proseguire a svolgere attività al pubblico; inevitabile, inoltre, la sospensione dell’attività di somministrazione nel ristorante di una delle strutture ricettive, data la gravità delle irregolarità riscontrate.

Gli alimenti conservati ad elevate temperature, pericolosi quindi se eventualmente somministrate ai clienti, sono stati invece avviati a distruzioni.

I controlli sono stati disposti dal Questore di Vibo Valentia e sono stati eseguiti dagli uomini della Squadra Mobile, del Posto Fisso di Tropea e della Divisione di Polizia Amministrativa in sinergia con l’Asp provinciale e l’Ispettorato del Lavoro.