Tropea, noto locale ritrovo di pregiudicati? Disposta la chiusura temporanea

Nel corso di mirati servizi disposti dal Questore della provincia di Vibo Valentia sulla Costa degli Dei, gli agenti di Polizia hanno effettuato serrati controlli agli esercizi pubblici maggiormente frequentati nel comune di Tropea, al fine di evitare il ritrovo abituale di persone pregiudicate o il verificarsi di episodi di violenza.

Nel corso degli ultimi mesi gli operatori delle Volanti del Posto Fisso di Tropea avevano più volte identificato, all’interno di un noto locale del borgo di Tropea, persone annoveranti precedenti penali e di polizia per reati in materia di sostanze stupefacenti, reati contro l’incolumità pubblica, il patrimonio, reati contro la persona ed in materia di armi.

Sulla scorta delle evidenze emerse e degli accertamenti esperiti dalla Polizia Amministrativa, il Questore ha emesso un provvedimento di chiusura per 7 giorni dell’esercizio commerciale ai sensi del Tulps, sospendendone la licenza e ordinandone l’immediata chiusura per esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.