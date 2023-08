Controlli ferrei lungo la Costa degli Dei ed il ferragosto passa senza reati

Si chiude con un bilancio estremamente positivo per i Carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia, la fase calda del Ferragosto.

Gli uomini dell’Arma sono riusciti ad assicurare un’efficiente controllo del territorio, anche eseguendo dei servizi straordinari nei centri di maggiore afflusso turistico, come la rinomata Costa degli Dei, servizi che non sono mancati nemmeno durante le notti, in stretto coordinamento con le altre Forze di Polizia.

A conclusione della festività la nota positiva è che sull’intera provincia non si sono registrati reati a beneficio dei tanti turisti e dei residenti, che hanno potuto così trascorrere il ferragosto in piena sicurezza e serenità.

Alla vigilia, poi, i Carabinieri hanno stretto le maglie proprio nella notte più trafficata dell’estate. L’attenzione si è focalizzata sulla località turistica di Tropea e nei dintorni, area decisamente molto frequentata ma che, purtroppo, nel recente passato è stato fulcro di preoccupazione sotto il profilo dell’ordine pubblico.

Già dal mese di maggio è stata così intensificata la presenza dei militari, schierando uomini, mezzi e stazioni mobili per garantire un servizio impeccabile durante la bella stagione.

In questo contesto, un soggetto originario di Tropea, è stato individuato e segnalato in stato di libertà alla Procura di Vibo Valentia: secondo gli investigatori avrebbe alterato le targhe della sua auto e sarebbe stato in possesso di cocaina.

Durante il controllo, i Carabinieri hanno infatti notato qualcosa di strano nelle targhe, i cui caratteri apparivano modificati con del nastro isolante nero, si ritiene attaccato apposta per modificare i numeri.

Durante lo stesso servizio, inoltre, è stata individuata un’altra persona, poi segnalata anch’essa alla Prefettura per possesso di stupefacenti, che è stato trovato con una certa quantità di marijuana mentre era alla guida del suo veicolo.

Oltre 300, infine, le persone controllate: una decina i ritiri di patenti con la conseguente esecuzione di fermi e sequestri amministrativi dei mezzi condotti.