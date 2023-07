Maltrattamenti e violenza sessuale in famiglia, un arresto tra Paola e Pozzuoli

La Compagnia Carabinieri di Pozzuoli, nel napoletano, e i colleghi di Paola, nel cosentino, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Paola su proposta della Procura della Repubblica, nei confronti di un soggetto che è indiziato gravemente dei reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata commessa in ambito familiare e porto abusivo di armi comuni da sparo.