Fratellini ricoverati a Cosenza, per Pm maltrattati ripetutamente

Avrebbero subito dei maltrattamenti gravi e lesioni personali reiterate i due fratellini, rispettivamente di 4 e 2 anni, ricoverati dalla fine della scorsa settimana nel reparto di chirurgia pediatrica dell’ospedale di Cosenza ed al centro di una vicenda, ancora tutta da chiarire, su presunti maltrattamenti; vicenda che ha visto indagate anche la mamma e la nonna di entrambe (QUI).

È quanto scrive il pm della Procura dei Minorenni di Catanzaro ai giudici del Tribunale del capoluogo di regione chiedendo l’immediata sospensione della responsabilità genitoriale della madre e anche del padre dei bimbi (con la nomina di un tutore legale) e la decadenza in considerazione di una loro “assoluta inidoneità alla cura dei figli”.

Il magistrato chiede poi che entrambe i fratellini vengano allontanati dalla casa familiare e una volta dimessi affidati ad una famiglia affidataria.

Il pm riporta anche stralci degli atti della Procura di Paola con cui è stato disposto l’allontanamento della mamma e della nonna, e che indicano nel compagno della mamma dei fratellini, che al momento si trova ai domiciliari per altra causa e a casa del quale è stato trovato il bambino più piccolo dopo il ricovero del grande, come il presunto autore delle lesioni, e contestando alla madre e alla nonna un comportamento omissivo: per gli investigatori sarebbero state reticenti e conniventi non facendo emergere in precedenza i maltrattamenti subiti dai bambini.

Il Tribunale ha intanto fissato un’udienza per il prossimo 13 di febbraio così da poter valutare il provvedimento emesso in via provvisoria che prevede la sospensione dall’autorità genitoriale e l’affidamento dei piccoli ai servizi sociali.