Paola, spari a troupe giornalistica: sequestrata arma ad aria compressa

Nella giornata odierna - venerdì 7 febbraio - i Carabinieri di Paola, hanno sequestrato un'arma ad aria compressa nell'abitazione del padre biologico dei due fratellini ricoverati nell'ospedale di Cosenza per presunti maltrattamenti (QUI).



Le indagini dei militari sonos cattate dopo l'evento di mercoledì scorso, quando il giornalista Mediaset Vincenzo Rubano aveva denunciato di aver sentito degli spari nei pressi della casa dell'uomo, mentre insieme ad un'atra troupe, della Rai, cercava di ottenere da lui un'intervista.

Al momento non ci sono persone indagate e non è possibile accertare se l'arma sequestrata abbia sparato in quella occasione.