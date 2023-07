Vibo. Controlli nei locali pubblici, chiusi un ristorante e uno street food

Durante delle verifiche in un noto ristorante della Costa degli Dei, gli agenti della Squadra Mobile e la Polizia Locale di Vibo Valentia, hanno scoperto che in un chiosco che si trova all’interno del locale, si poteva mangiare e bere nonostante lattività non avesse una regolare licenza.

Da qui ne è seguita una sanzione amministrativa di 5mila euro e l’immediata chiusura di alcune parti della cucina dove si è appurato mancassero tutte le autorizzazioni richieste dalla legge.

È questo uno dei risultati delle attività di controllo attivate nei giorni scorsi dalla Questura del capoluogo napitino nelle aree marine della provincia.

Nello stesso contesto, tra l’altro, in un’attività di street food è stato riscontrato che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche alcoliche, avveniva in maniera totalmente abusiva, oltre ad essere occupato il suolo pubblico con diverse sedie e tavolini anche in questo caso senza autorizzazione. Da qui l’immediata chiusura del locale e una sanzione di 6250 euro.