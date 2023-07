In auto ubriache e con quattro bambini a bordo. Obbligate a prendere un taxi

Nel corso dell’ultima settimana, su disposizione del Questore di Vibo Valentia, sono stati intensificati i controlli sul del territorio da parte della Polizia che ha concentrato gli sforzi, in particolare, nelle zone della movida di Tropea e lungo la Costa degli Dei.

In questo contesto gli uomini della Squadra Mobile, hanno fermato due persone sospette trovandogli della marijuana per la quale sono stati segnalati alla Prefettura.

Nella notte di domenica scorsa, 9 luglio, inoltre, se sempre a Tropea, gli agenti hanno controllato ben 198 persone e 28 veicoli effettuando una importante attività di prevenzione all’abuso di alcool da parte di chi si mette alla guida: diversi gli alcoltest eseguiti con lo scopo di contrastare gli incidenti stradali, spesso anche mortali, causati dall’abuso di sostanze.

Un esercizio commerciale, poi, è risultato in difetto di molti documenti amministrativi, tra cui la Scia, attestati HCCP e contratti di lavoro. Controllati gli avventori si è appurato ve ne fossero venti che annoveravano pregiudizi di Polizia.

Un altro controllo è scattato invece ai clienti di una discoteca sul litorale dell’hinterland tropeano. Inoltre, una pattuglia ha notato un’auto parcheggiata con le portiere aperte e due donne evidentemente ubriache che stavano per mettere in modo e partire incuranti che sui sedili posteriori vi fossero quattro bambini di cui due neonati. Le donne - che sono state segnalate alle autorità competenti per i profili di competenza - sono state obbligate a prendere un taxi per tornare a casa.