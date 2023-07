Ortofrutta venduta per strada senza autorizzazione, scattano sequestro e multa

La polizia locale di Vibo Valentia ha sequestrato a Bivona 350 chili di prodotti ortofrutticoli vari, oltre a tutte le attrezzatture utilizzate da un venditore a cui è stata comminata anche una sanzione da cinquemila euro.

Gli agenti hanno difatti eseguito un controllo in collaborazione con il servizio igiene degli alimenti dell’Asp provinciale, accertando la vendita di prodotti ortofrutticoli per strada che erano esposti sotto un gazebo ed appoggiati su banchi in metallo. Dalle verifiche è quindi emerso che il commerciante non possedesse alcuna autorizzazione per la vendita cosiddetta “a posto fisso”.