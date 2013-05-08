Lidi abusivi lungo la Costa degli Dei: ripristinata spiaggia pubblica nella Baia di Riaci

Oltre 5 mila metri quadrati di spiaggia pubblica erano stati indebitamente occupati da lidi balneari completamente abusivi. È quanto scoperto dalla Guardia di Finanza nel corso di una serie di controlli lungo la rinomata Costa degli Dei, che ha portato ad una verifica mirata in una delle località più note e suggestive del tratto di costa, ossia la Baia di Riaci.

All'interno della baia, su spiaggia pubblica, è stata accertata la presenza di veri e propri stabilimenti balneari privi di qualsiasi autorizzazione.

Questi erano dotati, oltre che di veri e propri edifici (composti da fari fabbricati in cemento e mattoni ancorati al suolo), anche un furgone adibito a bar, altri mezzi usati come depositi e varie attrezzature balneari. Complessivamente, sono stati rinvenuti 200 lettini ed oltre 150 ombrelloni, il tutto collocato su spiaggia pubblica.

Le aree oggetto di contestazione sono state immediatamente liberate dagli arredi balneari illecitamente collocati, per consentire la regolare fruizione da parte della collettività; inoltre sono stati apposti i dovuti sigilli al bar e ai fabbricati riconducibili agli stabilimenti.

Contestualmente sono stati avviati degli accertamenti economico-finanziari finalizzati a chiarire la corretta posizione fiscale dei tre stabilimenti interessati e dei relativi dipendenti. Ad oggi risultano già diversi lavoratori completamente in nero.

Infine, a concludere il controllo, è stato scoperto anche un parcheggio abusivo ricavato da parte dell’area sequestrata e da un terreno privato limitrofo, cui gli utenti potevano accedere mediante il pagamento di un corrispettivo.

Le operazioni rientrano nella strategia di contrasto alle condotte illecite che ostacolano la fruizione pubblica delle spiagge e compromettono il patrimonio ambientale e paesaggistico, e proseguiranno nei prossimi giorni.