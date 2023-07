Abusivismo commerciale sulla Costa degli Dei, multe per oltre 12mila euro

La Squadra Mobile, in collaborazione con la Polizia Locale di Vibo Valentia e l’Asp provinciale, ha eseguito un controllo approfondito nei confronti di due negozi delle marinate e di uno stabilimento balneare.

Durante le verifiche in un centro per bambini che organizza feste ed eventi, dove al momento del controllo sono stati trovati diversi minori, lo stesso è però risultato totalmente abusivo, senza qualsiasi licenza e autorizzazione, pertanto è stata elevata una sanzione amministrativa di cinquemila euro oltre ad ordinarne l’immediata chiusura.

Nella stessa zona delle marinate si è poi controllato un’attività che vende ortofrutta, anch’essa risultata abusiva, alla quale sono stati sequestrati 350 kg di frutta non tracciati e quindi ritenuti pericolosi per l’igiene e la salute pubblica, dunque successivamente distrutti. Il commerciante s’è vito inoltre sanzionare per oltre cinquemila euro.

Infine, in uno stabilimento balneare sono state riscontrate delle gravi irregolarità, tali per cui è scattato il sequestro per 7 kg di pesce e altri 5 di carne; applicata anche una sanzione di duemila cinquecento euro.